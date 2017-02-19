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11:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка осталась жить в зоне сноса домов в Николаевке

Женщина не может уехать из дома из-за конфликта с супругом.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница микрорайона Николаевка осталась жить в ветхом доме, расположенном в зоне строительства развязки у 4 моста. Женщина не может переехать в новую квартиру из-за конфликта с супругом. Об этом сама красноярка рассказала корреспондентам телеканала «Вести. Красноярск».

По её словам, бывший муж попытался вывести её из права собственности. Мужчина получил новую квартиру, а она осталась в доме, которому грозит снос. Больше женщине некуда пойти.

«Мой супруг поступил со мной нечестно, пытается оставить меня без жилья. Хотя на данное время я здесь в судебном порядке зарегистрирована», — рассказала красноярка.

Сейчас жительница дома в микрорайоне Николаевка пытается через суд доказать свои права на новое жилье, которое сейчас оформлено на ее мужа. Рабочие, которые сейчас занимаются сносом ветхим домов, рассказали, что пока в бараке живут люди, жилище не тронут. Его можно будет снести только после официального решения суда. До тех пор красноярка будет жить в окружении руин.

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