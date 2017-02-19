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11:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Легальное коллекторское агентство появилось в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 февраля, РИА ФедералПресс. Коллекторское агентство «Форвард» внесено судебными приставами в специальный госреестр юрлиц, которым можно заниматься возвратом долгов.

В Новосибирске появилось первое официальное коллекторское агентство. «Форвард» внесено в специальный госреестр юридических лиц, сообщает портал НГС. Новости.

Напомним, С 1 января 2017 года взыскивать долги с россиян могут только организации, имеющие специальное свидетельство.

Согласно 230-ФЗ теперь коллекторам запрещено звонить должникам чаще двух раз в неделю, они не должны тревожить людей с 22 до 8 часов в будни, а в выходные и нерабочие праздничные дни не могут звонить с 20 до 9 часов. Также коллекторы теперь обязаны при каждом звонке или визите называть свои ФИО и название организации, которую они представляют.

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