Легальное коллекторское агентство появилось в Новосибирске

В Новосибирске появилось первое официальное коллекторское агентство. «Форвард» внесено в специальный госреестр юридических лиц, сообщает портал НГС. Новости.

Напомним, С 1 января 2017 года взыскивать долги с россиян могут только организации, имеющие специальное свидетельство.

Согласно 230-ФЗ теперь коллекторам запрещено звонить должникам чаще двух раз в неделю, они не должны тревожить людей с 22 до 8 часов в будни, а в выходные и нерабочие праздничные дни не могут звонить с 20 до 9 часов. Также коллекторы теперь обязаны при каждом звонке или визите называть свои ФИО и название организации, которую они представляют.