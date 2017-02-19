Из Омска откроется прямой рейс в Болгарию

Вновь чартерные рейсы будут запущены с 15 апреля и продлятся до 29 октября, выполняться они будут раз в неделю.

Всего из Омска чартеры работают в четырех направлениях — Бангкок (Таиланд), Гоа (Индия), Нха-Транг (Вьетнам) и Сочи.