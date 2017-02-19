Из Омска откроется прямой рейс в Болгарию
Росавиация выдала разрешение на полеты между Омском и Болгарией авиакомпании Azur Air, которая ранее уже летала в данном направлении — рейс работал в прошлом году.
Росавиация выдала разрешение на полеты между Омском и Болгарией авиакомпании Azur Air, которая ранее уже летала в данном направлении — рейс работал в прошлом году.
Вновь чартерные рейсы будут запущены с 15 апреля и продлятся до 29 октября, выполняться они будут раз в неделю.
Всего из Омска чартеры работают в четырех направлениях — Бангкок (Таиланд), Гоа (Индия),