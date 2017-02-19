Проект строительства газопровода вынесли на публичные слушания

Поскольку проект важен на национальном уровне, все территории, через которые пройдёт газопровод, перейдут во владение государства. На возмещение материального ущерба владельцам участков предусмотрено 600 тысяч евро.

Строительство газопровода начнется в следующем году. Протяжённость его составит 120 км. Предполагаемая мощность — полтора миллиарда кубометров в год. Он пройдет через 25 населенных пунктов Унгенского, Ниспоренского и Кэлэрашского районов, а также муниципия Кишинева.