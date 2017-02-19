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12:01 (мск), источник: Publika.md

Проект строительства газопровода вынесли на публичные слушания

Первые шаги для реализации строительства газопровода Унгены-Кишинев сделаны. Минэкономики вынесло на публичные слушания список населенных пунктов, через которые он пройдёт.

Источник: Publika.md

Поскольку проект важен на национальном уровне, все территории, через которые пройдёт газопровод, перейдут во владение государства. На возмещение материального ущерба владельцам участков предусмотрено 600 тысяч евро.

Строительство газопровода начнется в следующем году. Протяжённость его составит 120 км. Предполагаемая мощность — полтора миллиарда кубометров в год. Он пройдет через 25 населенных пунктов Унгенского, Ниспоренского и Кэлэрашского районов, а также муниципия Кишинева.

На строительство газопровода Европейский банк реконструкции и развития предоставил нашей стране кредит в размере 41 миллиона евро. Ещё 10 млн в виде гранта выделила Европейская комиссия. А молдавское правительство предоставило более 22 млн леев. Проект планируется завершить через два года.

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