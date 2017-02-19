Проект строительства газопровода вынесли на публичные слушания
Первые шаги для реализации строительства газопровода
Первые шаги для реализации строительства газопровода
Поскольку проект важен на национальном уровне, все территории, через которые пройдёт газопровод, перейдут во владение государства. На возмещение материального ущерба владельцам участков предусмотрено 600 тысяч евро.
На строительство газопровода Европейский банк реконструкции и развития предоставил нашей стране кредит в размере 41 миллиона евро. Ещё 10 млн в виде гранта выделила Европейская комиссия. А молдавское правительство предоставило более 22 млн леев. Проект планируется завершить через два года.