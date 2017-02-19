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13:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стало больше вакансий

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По сравнению с началом года, в Башкортостане стало больше свободных рабочих мест. На сегодняшний день в регионе насчитывается свыше 33,7 тысячи вакансий, заявленных работодателями в службу занятости.

Численность безработных за неделю возросла примерно на 200 человек и достигла 24,1 тысячи. Уровень регистрируемой безработицы также незначительно вырос и составил 1,2 процента.

Как прокомментировали ранее в Минтруде Башкортостана, «небольшой рост количества безработных в начале года связан с тем, что люди хотят получить причитающиеся выплаты по итогам года и только потом уволиться. Здесь кроется, как финансовый и психологический фактор. Такое явление характерно для начала года, и даже несмотря на это, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года небольшой. Как показывает практика, после февраля ситуация с безработицей выравнивается».

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