В Башкирии стало больше вакансий

Численность безработных за неделю возросла примерно на 200 человек и достигла 24,1 тысячи. Уровень регистрируемой безработицы также незначительно вырос и составил 1,2 процента.

Как прокомментировали ранее в Минтруде Башкортостана, «небольшой рост количества безработных в начале года связан с тем, что люди хотят получить причитающиеся выплаты по итогам года и только потом уволиться. Здесь кроется, как финансовый и психологический фактор. Такое явление характерно для начала года, и даже несмотря на это, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года небольшой. Как показывает практика, после февраля ситуация с безработицей выравнивается».