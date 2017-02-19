Эксперт: ожидать роста инвестиций в этом году нам не приходится

Инвестиции — это вложения материальных, финансовых, интеллектуальных и других ценностей в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли и достижения положительного социального эффекта, напомнил собеседник Sputnik.

«Понятно, что бизнес, вкладывая капитал в свою деятельность, рассчитывает получить прибыль. И здесь можно говорить и о рублях, и о долларах. Но мы забываем о второй задаче инвестиций — о получении социального эффекта. Это вложения в здравоохранение, образование, культуру, и это непременная часть любой социальной экономической политики», — отметил Поплыко.

Эксперт напомнил о том, что в Республике Беларусь действует программа социально-экономического развития на пятилетку, а также существуют годовые прогнозы, где присутствует показатель инвестиций в основной капитал.

«Инвестиции в растущей экономике должны быть в плюсе. Поскольку инвестиции — это фактор экономического роста, составляющая ВВП, добавленной стоимости, то в этом году реальность такова, что ожидать положительного роста инвестиций нам не приходится. Будет минус в районе 10−15% по сравнению с прошлым годом», — уточнил эксперт.

Нестабильная ситуация на мировой политической арене приводит к изменению курсов валют, в связи с чем, если удачно воспользоваться разницей курсов, возможно не только сберечь средства от инфляции, но и заработать на кризисе. Самое сложное — определить, в какую валюту вкладывать деньги.

«Если национальная денежная единица является свободно-конвертируемой или условно-конвертируемой, тогда никаких проблем нет. Что касается вложений в иностранной валюте и, в частности, в долларах, безусловно, можно делать эти инвестиции, брать кредиты, но куда эти инвестиции вкладывать? Естественно, в экспортно-ориентированное производство. Тогда у предприятия нет проблем с возвратом денег инвестору или взятого в долларах кредита», — сказал Поплыко.

При этом если продукция рассчитана на потребление на внутреннем рынке, тогда возникает ситуация, при которой придется национальную валюту конвертировать в иностранную, что грозит потерями на разнице курсов, констатировал эксперт.

Беседу с экономическим экспертом, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической политики БГЭУ Владимиром Поплыко об особенностях инвестиционной политики слушайте на радио Sputnik Беларусь.