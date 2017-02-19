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19:30 (мск), источник: Noi.md

Доун Хетзел: В Молдове есть потенциал для роста

«В Молдове есть молодые люди, которые действительно хотят улучшить ситуацию в стране, поэтому у страны есть потенциал», — считает президент Международной молодежной палаты (JCI) Доун Хетзел (Dawn Hetzel).

Источник: Noi.md

Об этом она заявила в ходе первого визита в Молдову на встрече с председателем Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя, обсуждая возможности укрепления существующего партнерства и возможности для запуска представительств JCI в регионах Молдовы.

Президент JCI высоко оценила работу представительства его организации в Молдове по созданию прочных партнерских связей и сказала, что он «верит в молодых людей, которые способны изменить страну к лучшему».

«Мы будем работать над совместным планом по поддержке молодых предпринимателей для обеспечения их дальнейшего развития», — сказала она.

Серджиу Харя рассказал своей коллеге о деятельности его ведомства по поддержке молодых предпринимателей. ТПП Молдовы организует учебные поездки в другие страны, тренинги, мастер-классы и встречи с успешными людьми в стране и за рубежом.

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