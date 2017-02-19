Доун Хетзел: В Молдове есть потенциал для роста

Об этом она заявила в ходе первого визита в Молдову на встрече с председателем Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя, обсуждая возможности укрепления существующего партнерства и возможности для запуска представительств JCI в регионах Молдовы.

Президент JCI высоко оценила работу представительства его организации в Молдове по созданию прочных партнерских связей и сказала, что он «верит в молодых людей, которые способны изменить страну к лучшему».

«Мы будем работать над совместным планом по поддержке молодых предпринимателей для обеспечения их дальнейшего развития», — сказала она.