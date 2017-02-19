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14:52 (мск), источник: m24.ru

Один из домов на севере столицы исчез с карты города

Путаница с номером здания спровоцировала бюрократический хаос.

Жильцы одного из домов на севере Москвы жалуются на неразбериху с его номером, передает телеканал «Москва 24».

Здание, которое раньше носило номер 16/7 по улице Матроса Железняка сменило его на 12а, причем никого из жителей пятиэтажки об этом не оповестили. Теперь на оплату телефона, коммунальных услуг и электричество приходят квитанции с разными адресами.

Некоторые жильцы оказались действительно в сложном положении. Многодетная мать Мария Кириллова лишилась из-за этого социальных выплат, поскольку на бумаге больше нет дома, в котором прописаны ее дети.

Проблемы могут возникнуть и у тех, кто решит продать квартиру, вызвать скорую помощь и решить проблемы с водой или отоплением.

В столичном бюро технической инвентаризации рассказали, что по документам номер дома изменили еще в 2005 году, однако жильцы говорят, что их никто тогда не уведомил

Ситуацию держат на контроле в префектуре Северного округа и обещают разобраться в том, какой номер дома нужно считать единственно верным. Если окажется, что новый, то жильцам придется менять все свои документы.

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