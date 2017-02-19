Один из домов на севере столицы исчез с карты города
Путаница с номером здания спровоцировала бюрократический хаос.
Путаница с номером здания спровоцировала бюрократический хаос.
Жильцы одного из домов на севере Москвы жалуются на неразбериху с его номером, передает телеканал «Москва 24».
Здание, которое раньше носило номер 16/7 по улице Матроса Железняка сменило его на 12а, причем никого из жителей пятиэтажки об этом не оповестили. Теперь на оплату телефона, коммунальных услуг и электричество приходят квитанции с разными адресами.
Некоторые жильцы оказались действительно в сложном положении. Многодетная мать Мария Кириллова лишилась
Проблемы могут возникнуть и у тех, кто решит продать квартиру, вызвать скорую помощь и решить проблемы с водой или отоплением.
Ситуацию держат на контроле в префектуре Северного округа и обещают разобраться в том, какой номер дома нужно считать единственно верным. Если окажется, что новый, то жильцам придется менять все свои документы.