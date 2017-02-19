Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Первый канал опубликовал кадры испытаний новых образцов военной техники в Арктике.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Первый канал опубликовал кадры испытаний новых образцов военной техники в Арктике.
Ранее Минобороны России сообщило, что специалисты планируют пройти на снегоболотоходной технике от якутского поселка Тикси до острова Котельный, а затем обратно по льду моря Лаптевых и прибрежной зоне.
Испытаниям подвергнутся двухзвенные гусеничные транспортеры, армейские снегоходы, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления.