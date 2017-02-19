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18:24 (мск), источник: РИА Новости

Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Первый канал опубликовал кадры испытаний новых образцов военной техники в Арктике.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ранее Минобороны России сообщило, что специалисты планируют пройти на снегоболотоходной технике от якутского поселка Тикси до острова Котельный, а затем обратно по льду моря Лаптевых и прибрежной зоне.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Испытаниям подвергнутся двухзвенные гусеничные транспортеры, армейские снегоходы, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Комментарии
4
Конь Впальто
Придурки.Якутов собрались усмирять?Распил бабла,не иначе.Сколько распилили не сказали.Тема не раскрыта!
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Vadym Kachyrovskiy
Лапотная Россия! Я хоть и гражданин Украины, но русский по национальности, я горжусь тобой Страна!
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Падший Ангел
Видимо и правда запахом нефти из подо льда потянуло?
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