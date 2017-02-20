«АвтоВАЗ» возвращается к пятидневной рабочей неделе

Как сообщил ранее журналистам ее президент Николя Мор, после возвращения на пятидневку «АвтоВАЗ» не планирует в 2017 году вновь вводить режим четырехдневной рабочей недели. По словам Мора, такой вопрос не рассматривается с учетом того, что показатели рынка ожидаются на достаточно высоком уровне. По данным правительства Самарской области, «АвтоВАЗ» в 2017 году планирует увеличить выпуск автомобилей почти на 14% и выпустить по итогам года порядка 465 тыс. автомобилей Lada, Renault, Nissan и Datsun.

В 2016 году «АвтоВАЗ» дважды переходил на четырехдневный режим работы. Ранее четырехдневная неделя вводилась на заводе с 15 февраля 2016 года сроком на полгода. После введения четырехдневной недели зарплата работников снизилась соответственно примерно на 20%. Однако четырехдневка является гарантией сохранения рабочих мест в сложной экономической ситуации — по закону во время действия режима сокращенной рабочей недели нельзя проводить массовые сокращения персонала.

В январе 2017 года в России было продано более 16,3 тыс. автомобилей Lada, по сравнению с январем 2016 года продажи Lada выросли почти на 5%. Доля бренда Lada на российском рынке легковых автомобилей в январе, по оценке «АвтоВАЗа», составила более 19,5% против 19,9% в январе 2016 года. В сегменте пассажирских автомобилей доля Lada в январе достигла примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин — около 15%.

«Автоваз» является крупнейшим производителем альянса «Рено-Ниссан». Завод в Тольятти — один из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами (Lada, Renault, Nissan и Datsun).