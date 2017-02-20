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02:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Три года без права перелета

Как стало известно «Ъ», комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, предложив создать «единый реестр лиц», которым на три года запрещены полеты. В этот список авиакомпаниям предлагается заносить данные граждан, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц». В виде исключения фигурантам реестра в дальнейшем разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом. В опрошенных авиакомпаниях поддерживают введение черных списков пассажиров.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Проект поправок к Воздушному кодексу РФ был направлен комитетом Госдумы по транспорту в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По данным «Ъ», совет рассмотрит документ сегодня, чтобы дать отзыв на него. Депутаты предлагают создать в России «единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена». В список предлагается заносить данные граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц» либо допустивших «причинение вреда их здоровью».

Формировать реестр нарушителей предлагается авиакомпаниям. Технически процедура в законопроекте описана так: члены экипажа самолета составляют на гражданина акт, подписывают его, заверяют у командира экипажа (один экземпляр отдают самому нарушителю). После этого данные в трехдневный срок отсылаются в Росавиацию (этому органу предлагается вести список нарушителей), а там, в свою очередь, должны в течение пяти дней внести их в единый реестр.

Начиная с этого момента нарушителю запрещаются продажа авиабилетов и полеты на три года. Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями — независимо от того, совершают они полеты только по территории РФ или за ее пределами.

Исключения для фигуранта единого реестра делаются лишь в том случае, если тот летит на лечение, похороны близких родственников, берется сопровождать на борту инвалида или возвращается в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Инициативы ужесточить наказания для пассажиров-нарушителей появляются регулярно после инцидентов в воздухе. Так, в 2014 году бизнесмен Сергей Кабалов был осужден на три с половиной года колонии за избиение стюарда в нетрезвом виде и попытку вломиться в кабину пилотов рейса Москва—Хургада с угрозами. После этого в Совете федерации РФ, например, предложили карать авиадебоширов десятилетним тюремным заключением. А в МВД накануне предложили запрещать полеты сроком на пять лет пассажирам, снятым с авиарейсов в состоянии алкогольного опьянения.

Нынешний законопроект подготовлен комитетом Госдумы по транспорту ко второму чтению в парламенте. Первоначальная версия документа разрабатывалась группой депутатов еще прошлого созыва и была вчетверо короче: в нем говорилось лишь о возможности авиакомпаний отказывать в перевозке нарушителям правил полета (в течение пяти лет с момента инцидента). Как именно должна выглядеть эта процедура, не уточнялось. Документ был принят Госдумой в первом чтении в 2012 году. Впрочем, конкретные правила поведения пассажира на борту не прописаны и в нынешнем законопроекте: их предлагается разработать правительству РФ. Примечательно, что для усмирения дебоширов законопроект разрешает членам экипажа самолета использовать «спецсредства сдерживания» (их перечень предлагается также установить правительству РФ).

В президентском Совете по кодификации в целом поддерживают документ (проект заключения совета есть у «Ъ»). Но эксперты обращают внимание, что внесенные в единый реестр пассажиры-нарушители должны иметь возможность судебного обжалования этой процедуры. В частности, в совете предлагают учитывать обстоятельства, когда пассажиры совершали формально противоправные действия «в состоянии необходимой обороны» или их вины в инциденте на борту вовсе не было.

В Минтрансе РФ (ему подведомственна Росавиация) ограничились комментарием о том, что принимают участие в разработке поправок. В «Аэрофлоте» «Ъ» сообщили, что поддерживают инициативу по легализации черных списков пассажиров, отметив важность исключений по полетам на лечение, похороны и при сопровождении инвалидов. В пресс-службе авиакомпании S7 «Ъ» сообщили, что привлекались к работе над законопроектом и концептуально поддерживают инициативу, но считают ее «практически нереализуемой в таком виде» на практике.

Александр Воронов, Елизавета Кузнецова

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