Глава ГСС не держит высоту

В АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает самолет SSJ 100) — кадровые перестановки. Президент компании Камиль Гайнутдинов, всего полгода занимающий свой пост, может быть понижен до вице-президента. Его сменит вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит ГСС) Владислав Масалов, которого прочили на должность главы ГСС еще полтора года назад. Теперь в ОАК сочли представления господина Масалова о развитии компании более правильными, чем взгляд действующего топ-менеджера.
О смене руководства ГСС «Ъ» рассказали два топ-менеджера авиапрома и подтвердил высокопоставленный сотрудник аппарата правительства. По их словам, в ближайшее время будет объявлено о назначении новым главой ГСС вице-президента ОАК по гражданской авиации Владислава Масалова. Он займет место Камиля Гайнутдинова, который будет понижен до вице-президента ГСС, уточнил один из собеседников «Ъ».
Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил «Ъ» в кулуарах международной выставки вооружений IDEX-2017 в Абу-Даби, что перестановки в ГСС «пока не комментирует». Источник «Ъ» подтвердил, что господин Масалов будет совмещать посты президента ГСС, главы совета директоров «Иркута» и вице-президента по гражданской авиации ОАК (структура корпорации в перспективе должна быть разделена на четыре дивизиона, в их числе и гражданский). Господин Гайнутдинов станет вице-президентом ГСС и «Иркута», добавил собеседник «Ъ».
Господин Гайнутдинов возглавил ГСС 7 сентября 2016 года. По данным «Ъ», на этот пост его звал Юрий Слюсарь, который руководствовался рекомендацией из аппарата вице-премьера Дмитрия Рогозина (курирует авиапром). Ее смысл был в том, что надо возвращать в отрасль молодых российских менеджеров, которые набрались опыта в ведущих западных компаниях и могли бы внедрять передовые компетенции в РФ.
Камиль Гайнутдинов под это определение подходил. С 2005 года он работал на Boeing, отвечал за продажи и развитие бизнеса в странах экс-СССР и на Ближнем Востоке, взаимодействие с государственными и отраслевыми структурами. Затем работал в штаб-квартире Boeing в Сиэтле, после чего вернулся в Москву, став директором по продажам и развитию бизнеса Boeing.
Чистая прибыль ГСС по РСБУ за девять месяцев 2016 года — 1,8 млрд руб., выручка — 27,8 млрд руб.8 млрд руб., краткосрочные — 54,2 млрд руб. В 2016 году ГСС выпустила 22 SSJ 100, поставила 28 штук (в 2015 году — 19 и 25 самолетов соответственно).
По сведениям «Ъ», непосредственным поводом для кадровых перемен стали разногласия господ Масалова и Гайнутдинова относительно перспектив развития ГСС
«За шесть месяцев им так и не удалось сработаться, подобная связка дальше работать не могла, в связи с чем было принято решение о кадровых маневрах с уходом Камиля Гайнутдинова на более узкопрофильные вопросы, — говорит топ-менеджер одного из предприятий авиапрома.— За проекты ГСС будет отвечать лично Владислав Масалов».
Это не первая попытка назначить господина Масалова в ГСС: его переход обсуждался в рамках авиасалона МАКС в 2015 году, о чем писал «Ъ».
Но в итоге менеджер стал вице-президентом ОАК, а президент ГСС Илья Тарасенко сохранил пост еще на год. Источник «Ъ» в отрасли говорит, что господин Масалов оказался в роли «министра без портфеля», координирующего общие процессы в гражданском авиапроме. «Это едва ли могло удовлетворить его амбиции», — считает собеседник «Ъ».
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что Владислав Масалов в роли вице-президента ОАК должен создать полноценную структуру по развитию основных продуктов гражданской линейки. Ее формирование логично вести на базе компании, специализирующейся на пассажирских самолетах. В то же время приход господина Масалова в ГСС не сделает SSJ 100 «первым среди равных», полагает эксперт.
Иван Сафронов, Абу-Даби; Елизавета Кузнецова