Глава ГСС не держит высоту

Источник: РИА "Новости"

В АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает самолет SSJ 100) — кадровые перестановки. Президент компании Камиль Гайнутдинов, всего полгода занимающий свой пост, может быть понижен до вице-президента. Его сменит вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит ГСС) Владислав Масалов, которого прочили на должность главы ГСС еще полтора года назад. Теперь в ОАК сочли представления господина Масалова о развитии компании более правильными, чем взгляд действующего топ-менеджера. О смене руководства ГСС «Ъ» рассказали два топ-менеджера авиапрома и подтвердил высокопоставленный сотрудник аппарата правительства. По их словам, в ближайшее время будет объявлено о назначении новым главой ГСС вице-президента ОАК по гражданской авиации Владислава Масалова. Он займет место Камиля Гайнутдинова, который будет понижен до вице-президента ГСС, уточнил один из собеседников «Ъ».

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Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил «Ъ» в кулуарах международной выставки вооружений IDEX-2017 в Абу-Даби, что перестановки в ГСС «пока не комментирует». Источник «Ъ» подтвердил, что господин Масалов будет совмещать посты президента ГСС, главы совета директоров «Иркута» и вице-президента по гражданской авиации ОАК (структура корпорации в перспективе должна быть разделена на четыре дивизиона, в их числе и гражданский). Господин Гайнутдинов станет вице-президентом ГСС и «Иркута», добавил собеседник «Ъ». Господин Гайнутдинов возглавил ГСС 7 сентября 2016 года. По данным «Ъ», на этот пост его звал Юрий Слюсарь, который руководствовался рекомендацией из аппарата вице-премьера Дмитрия Рогозина (курирует авиапром). Ее смысл был в том, что надо возвращать в отрасль молодых российских менеджеров, которые набрались опыта в ведущих западных компаниях и могли бы внедрять передовые компетенции в РФ. Камиль Гайнутдинов под это определение подходил. С 2005 года он работал на Boeing, отвечал за продажи и развитие бизнеса в странах экс-СССР и на Ближнем Востоке, взаимодействие с государственными и отраслевыми структурами. Затем работал в штаб-квартире Boeing в Сиэтле, после чего вернулся в Москву, став директором по продажам и развитию бизнеса Boeing. Чистая прибыль ГСС по РСБУ за девять месяцев 2016 года — 1,8 млрд руб., выручка — 27,8 млрд руб.8 млрд руб., краткосрочные — 54,2 млрд руб. В 2016 году ГСС выпустила 22 SSJ 100, поставила 28 штук (в 2015 году — 19 и 25 самолетов соответственно).

По сведениям «Ъ», непосредственным поводом для кадровых перемен стали разногласия господ Масалова и Гайнутдинова относительно перспектив развития ГСС

«За шесть месяцев им так и не удалось сработаться, подобная связка дальше работать не могла, в связи с чем было принято решение о кадровых маневрах с уходом Камиля Гайнутдинова на более узкопрофильные вопросы, — говорит топ-менеджер одного из предприятий авиапрома.— За проекты ГСС будет отвечать лично Владислав Масалов».