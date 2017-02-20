Тариф «безвременный»
UTair собирает экономных пассажиров.
UTair собирает экономных пассажиров.
Российские авиакомпании продолжают борьбу за долю рынка, экспериментируя с дисконтными тарифами. Вслед за дешевыми безбагажными тарифами UTair намерена продавать билеты за полцены без определенного времени вылета — конкретный рейс пассажиру сообщают только накануне. Перевозчик рассчитывает за счет этого механизма повысить загрузку рейсов, которая у UTair в 2016 году была ниже, чем у ключевых конкурентов. Источники «Ъ» в отрасли считают, что тариф окупится лишь при полной загрузке рейсов.
UTair (четвертая в РФ, в 2016 году перевезла 6,65 млн пассажиров) придумала новый тариф «лайт открытый», рассказали «Ъ» в авиакомпании: на определенные даты билеты будут продаваться со скидкой 50%, но без точного времени вылета. Время отправления пассажир узнает накануне по СМС или электронной почте. Пилотными направлениями станут рейсы из Москвы в Тюмень и
Российские авиаторы начали агрессивную конкурентную борьбу с помощью дисконтных тарифов после выхода на рынок лоукостера «Аэрофлота» «Победа» и на фоне спада спроса. Первой в декабре 2015 года выступила S7, введя безбагажный тариф (вкупе с другими условиями), затем — «Уральские авиалинии». UTair ввела линейку тарифов, включая безбагажные, на всех маршрутах к апрелю 2016 года (можно отказаться от пакетной оплаты услуг, на большинстве рейсов также введено платное питание).
Коммерческий директор UTair Павел Пермяков говорит, что основная цель тарифа «лайт открытый» — рост загрузки. Он поясняет, что компания перевозит много бизнес-пассажиров: «Им необходимо знать точное время вылета, и авиакомпании часто приходится в расчете на них ценовыми инструментами ограничивать продажу последних мест». Но те приобретают билеты только на один из
Младший партнер Bain & Company Андрей Панов отмечает, что авиакомпании давно экспериментируют с продажей билетов без указания точного рейса. Так, немецкая Eurowings позволяет «слепое бронирование»: пассажир покупает билет на фиксированную дату, но не знает, в какой город из десяти направлений полетит (обычно маршруты объединены тематикой, например шопинг или пляжный отдых).
Эксперт признает, что UTair с учетом особенности сети аналогичную услугу предложить сложно: вряд ли пассажиры захотят слетать на досуге в любой из «нефтедобывающих городов» — Тюмень, Сургут или Усинск. Но, добавляет он, компании действительно нужно улучшать загрузку: в 2016 году она составила 71,9%, это ниже, чем у любой другой компании из топ-10, и на 10 процентных пунктов меньше, чем в среднем в России.
Опрошенные «Ъ» авиакомпании не стали обсуждать тарифную идею UTair. Один из авиаторов полагает, что конкурент рассчитывает на стопроцентную загрузку, а бронирование должно осуществляться за значительный период до вылета (сейчас основной поток идет за 10−14 дней). «Если рейс не будет продан, то возникает риск его отмены или совмещения с последующим, что вызовет претензии у пассажиров», — считает собеседник «Ъ». Андрей Панов полагает, что «открытый» тариф позволит UTair не развязывать очередную ценовую войну с конкурентами, которую сложно выиграть
Елизавета Кузнецова