Тариф «безвременный»

Российские авиакомпании продолжают борьбу за долю рынка, экспериментируя с дисконтными тарифами. Вслед за дешевыми безбагажными тарифами UTair намерена продавать билеты за полцены без определенного времени вылета — конкретный рейс пассажиру сообщают только накануне. Перевозчик рассчитывает за счет этого механизма повысить загрузку рейсов, которая у UTair в 2016 году была ниже, чем у ключевых конкурентов. Источники «Ъ» в отрасли считают, что тариф окупится лишь при полной загрузке рейсов.

UTair (четвертая в РФ, в 2016 году перевезла 6,65 млн пассажиров) придумала новый тариф «лайт открытый», рассказали «Ъ» в авиакомпании: на определенные даты билеты будут продаваться со скидкой 50%, но без точного времени вылета. Время отправления пассажир узнает накануне по СМС или электронной почте. Пилотными направлениями станут рейсы из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону.

Российские авиаторы начали агрессивную конкурентную борьбу с помощью дисконтных тарифов после выхода на рынок лоукостера «Аэрофлота» «Победа» и на фоне спада спроса. Первой в декабре 2015 года выступила S7, введя безбагажный тариф (вкупе с другими условиями), затем — «Уральские авиалинии». UTair ввела линейку тарифов, включая безбагажные, на всех маршрутах к апрелю 2016 года (можно отказаться от пакетной оплаты услуг, на большинстве рейсов также введено платное питание).