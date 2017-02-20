Реконструкцию Байкальского тракта удешевят

Об этом 17 февраля 2017 года на заседании правительства Иркутской области заявил заместитель председателя правительства Руслан Болотов. Кроме того, меньше вырубят лес.

«Мы поставили перед минстроем конкретную задачу — тщательно анализировать проектно-сметные документации, прежде чем объявлять торги. Ранее общая экономия по результатам повторной экспертизы ПСД составила 2 млрд рублей при сохранении объёмов выполняемых работ. Мы продолжим оптимизировать существующие проекты и далее», — сказал Руслан Болотов.