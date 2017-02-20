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05:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Реконструкцию Байкальского тракта удешевят

Объём затрат на проект реконструкции следующего участка Байкальского тракта с 21 по 29 км будет существенно снижен.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 17 февраля 2017 года на заседании правительства Иркутской области заявил заместитель председателя правительства Руслан Болотов. Кроме того, меньше вырубят лес.

«Мы поставили перед минстроем конкретную задачу — тщательно анализировать проектно-сметные документации, прежде чем объявлять торги. Ранее общая экономия по результатам повторной экспертизы ПСД составила 2 млрд рублей при сохранении объёмов выполняемых работ. Мы продолжим оптимизировать существующие проекты и далее», — сказал Руслан Болотов.

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