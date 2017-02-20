Реконструкцию Байкальского тракта удешевят
Объём затрат на проект реконструкции следующего участка Байкальского тракта с 21 по 29 км будет существенно снижен.
Объём затрат на проект реконструкции следующего участка Байкальского тракта с 21 по 29 км будет существенно снижен.
Об этом 17 февраля 2017 года на заседании правительства Иркутской области заявил заместитель председателя правительства Руслан Болотов. Кроме того, меньше вырубят лес.
«Мы поставили перед минстроем конкретную задачу — тщательно анализировать