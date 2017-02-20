«Самобранку» в Хабаровске подумывают свернуть

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

Сеть магазинов «Самобранка» в Хабаровске может лишиться одного из своих магазинов на улице Калараша. Закрытие магазину грозит из-за падения выручки, сообщила корр. ИА AmurMedia директор малоребентального подразделения «Самобранки» Людмила Маринкевич.

Первый микрорайон Хабаровска может остаться без одного из двух магазинов «Самобранка». Под вопросом дальнейшая работа магазина на улице Калараша, 3а. Второй магазин этой сети расположен также на улице Калараша метрах в трехстах от первого.

— Пока неизвестно, закроют нас или нет. У нас выручка совсем упала, но март мы еще точно работаем. Там думают, ищут арендатора на магазин, — сообщила директор «Самобранки» на Калараша, 3а Людмила Маринкевич. — Как построили все «Амбы», так стало совсем плохо: покупатели туда перебежали. У нас Первый микрорайон — старый, много бабушек, которые ищут, где товар дешевле, даже если качество неважное и ассортимента нет.

По словам директора, вопрос о рентабельности работы этого подразделения возник еще до Нового года. Конкуренция в этом районе сложилась острая: здесь с незапамятных времен работает рынок, он почти вплотную прилегает к «Самобранке». А в прошлом году неподалеку открылся еще и новый магазин сети «Амба». «Амба» — сеть «жестких» дискаунтеров, предлагающих товары по более низкой цене за счет экономии на зарплате привычного персонала, занятого на выкладке и фасовке товара.

— Нас здесь работает 12 человек, никакой паники нет, уведомления, раз решения не принято, тоже никому не выдавали. В любом случае, если что, нам предлагают перейти в другие наши магазины, — пояснила Людмила Маринкевич.