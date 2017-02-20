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05:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рабочие начали снос многоэтажки у дома Элеоноры Прей во Владивостоке

Подрядчик должен будет управиться за 90 дней, при этом производиться работы будут практически в ручном режиме.

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Владивосток, 20 февраля, PrimaMedia.

Самострой возле дома Элеоноры Прей официально начали сносить во Владивостоке. Сегодня, 20 февраля, рабочие в сопровождении судебных приставов прошли на стройку, чтобы оценить предстоящий объем работ, и даже снесли несколько перегородок на втором этаже. Корр. ИА PrimaMedia удалось поприсутствовать на знаменательном событии, и расспросить представителя подрядчика о демонтаже.

Факт того, что здание расположено в таком близком соседстве от объекта культурного наследия, заставит подрядчика проявить особую осторожность при демонтаже.

— Трудность в том, что работы придется выполнять фактически в ручном режиме, так как здесь очень узкая площадка и невозможно применить габаритную, мощную технику. Кроме того, в подвале здания проложена теплотрасса, что также представляет определенную трудность. Предварительно нужно будет выполнить ее защиту от случайного разрушения, и лишь затем приступать к основным работам, — рассказывает Игорь Феоктистов, заместитель генерального директора ООО «Восточные ворота», которое является подрядчиком по демонтажу.

Следующим шагом станет создание технологического проема в здании. Рабочие начнут разбирать здание сверху и спускать демонтируемые материалы вниз через этот проем. Сделано это, для того, чтобы не спускать элементы по наружным стенам. Фактически здание у дома Элеоноры Прей разберут по частям.

Все работы застройщик будет обязан выполнить за 90 дней.

— Подготовительные работы продляться два дня, и в среду 22 февраля рабочие приступят к демонтажу, — рассказал Игорь Феоктистов.

Стоит отметить, что средства на демонтаж незаконной постройки были выделены из краевого бюджета. Вернуть эти деньги администрация планирует из средств застройщика.

— Сейчас мы уже обжалуем в Арбитражном суде ту сумму, которая была затрачена на разработку рабочей документации. А когда это здание будет уже снесено, мы будем взыскивать непосредственно с застройщика данного объекта. Все деньги будут возвращены в бюджет, — рассказал руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края Михаил Заиченко.

Напомним, в первом полугодии 2014 года ООО «ТехноПарк» и ООО «Мария-Сервис» начали строительство объекта в Почтовом переулке рядом с домом Элеоноры Прей, имеющим статус объекта культурного наследия.

Инспекция регионального строительного надзора оперативно среагировала на самострой, возникший в историческом центре города.

Основываясь на том, что объект возведен без необходимых разрешений и нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, инспекция госстройнадзора обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием о признании постройки самовольной и осуществлении ее сноса.

Арбитражный суд принимал обеспечительные меры в отношении застройщика о приостановке строительных работ. Однако стройка не останавливалась и к заседанию суда в районе Почтового переулка высилась уже 7-этажная постройка. Кроме того, застройщик снес одну из построек комплекса «Усадьба Смитов» по адресу Почтовый переулок, 5 В, что вызвало большое возмущение общественности.

Застройщик пытался обжаловать действия надзорного органа в суде, но применяемый инспекцией комплекс мер был признан законным и обоснованным. 11 июня 2015 года суд постановил признать постройку в виде семиэтажного здания, возведенного в районе переулка Почтовый, дом 5, самовольной и обязал ООО «ТехноПарк» осуществить снос объект незавершенного строительства. В ответ на решение суда застройщик подал апелляцию, но Пятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. 16 сентября 2015 года оно вступило в законную силу, и ООО «ТехноПарк» обязан был осуществить снос семиэтажного здания в течение 60 календарных дней. Однако застройщик снова подал жалобу, на этот раз кассационную, на решение апелляционной инстанции. Правда снова оказалась на стороне Приморского края.

Застройщик пытался оспорить статус памятника культуры усадьбы Смитов и его границы, требуя признать недействительным постановление администрации Приморского края «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения “Жилой дом почтового ведомства”, режима использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон». В соответствии с нормативными документами, земельный участок, на котором возведен спорный капитальный объект, находится на территории памятника, на территории которого запрещено какое-либо новое капитальное строительство.

Проиграв кассационный суд, компания решила оспорить культурно-историческую ценность постройки XIX века. Приморский краевой суд отказал застройщику в удовлетворении иска, его решение подтвердил и Верховный суд Российской Федерации.

Как отметили в инспекции госстройнадзора, застройщик злоупотреблял процессуальным правом, намеренно затягивая сроки исполнения решения суда. После демонтажа затраченная на работы сумма будет взыскана с компании ООО «Технопарк». Кроме того, сумма административных штрафов, наложенных на застройщика, превышает 7 млн рублей.

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