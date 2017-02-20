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05:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Тонну подозрительной рыбы задержали в Приморье

В Михайловском районе Приморья бойцы Росгвардии выявили административное правонарушение.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили микроавтобус, перевозивший тонну свежемороженой рыбы без документов. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Управлении Росгвардии по Приморскому краю.

В Михайловском районе Приморского края на 639 км трассы Хабаровск-Владивосток экипаж группы задержания вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России подал сигнал об остановке автомашины Toyota Hiace. В микроавтобусе с хабаровскими номерами находились трое мужчин в возрасте 27, 32 и 35 лет. При осмотре автомобиля в салоне микроавтобуса были обнаружены 45 мешков с рыбой лососевых пород. Каких-либо сопроводительных документов на груз мужчины предъявить не смогли.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, представители Россельхознадзора.

В дальнейшем был установлен вес рыбы — 1 тонна. Свежемороженая продукция изъята и передана на ответственное хранение.

По факту правонарушения сотрудники Россельхознадзора составили административный протокол по статье 10.8 ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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