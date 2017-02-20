Тонну подозрительной рыбы задержали в Приморье
В Михайловском районе Приморья бойцы Росгвардии выявили административное правонарушение.
В Михайловском районе Приморья бойцы Росгвардии выявили административное правонарушение.
Сотрудники вневедомственной охраны остановили микроавтобус, перевозивший тонну свежемороженой рыбы без документов. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Управлении Росгвардии по Приморскому краю.
В Михайловском районе Приморского края на 639 км трассы
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, представители Россельхознадзора.
В дальнейшем был установлен вес рыбы — 1 тонна. Свежемороженая продукция изъята и передана на ответственное хранение.
По факту правонарушения сотрудники Россельхознадзора составили административный протокол по статье 10.8 ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.