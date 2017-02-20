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06:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Автобусные компании бастуют в Приморье

Жители приморского города Партизанск остались без общественного транспорта. С 17 февраля ни один автобус не выходит на линию.

Как рассказала корреспонденту ИА «Дейта» местная жительница Марина, жители города ходят пешком, не готовые к отсутствию транспорта жители Партизанска часами мерзли на остановках. В итоге, пришлось пользоваться услугами такси, которые сразу повысили цены.

По некоторой информации причина бунта городских перевозчиков состоит в решении городской прокуратуры Партизанска признать незаконным решение о выросшей цене за проезд в автобусе. Компании-перевозчики настаивают — 21 рубль, это минимальная цена и отказываются выходить на маршрут за меньшие деньги.

По словам жителей, администрация города и местные СМИ соблюдают «режим тишины» не давая по этому поводу никакой информации и не поясняя, когда будет восстановлено автобусное сообщение Партизанска.

На запрос информационного агентства «Дейта» в администрации и прокуратуре Партизанска ответили, что дадут разъяснения позже.

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