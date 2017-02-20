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06:51 (мск), источник: АиФ Омск

Жители Омска смогут долететь до Болгарии без пересадок

Авиасообщение восстановят между Омском и Бургасом.

Жители Омска смогут долететь до Болгарии без пересадок.

Вылеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air, которая в прошлом году перевозила пассажиров по этому направлению.

Самолёты из Омска в Бургас будут летать раз в неделю, начиная с 15 апреля. Последний рейс будет осуществлён 29 октября. Всего из Омска действует четыре чартерных сообщения — до Бангкока, Гоа, Вьетнама и Сочи.

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