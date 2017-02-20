Молочный завод в Красноярском крае оштрафовали за растительные жиры

Производителя молока и масла в Красноярском крае накажут за добавление растительных жиров в молочные продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели проверку на «Филимоновском молочноконсервном комбинате» в Канском районе. Экспертизой было установлено, что в состав сухого молока с жирностью 26% и масла «Крестьянского» входят растительные жиры, а это не соответствует требованиям технического регламента.

«Несоответствие молочной продукции техническим регламентам свидетельствует о недостоверности декларирования», — пояснили в ведомстве.

Заведено дело по ч. 1 ст. 14.44 КоАП (недостоверное декларирование соответствия продукции). Санкции статьи предусматривают штраф до 25 тыс. руб. для должностных лиц и до 300 тыс. рублей — для юридических.