Красноярский край отправил на экспорт свыше 150 тысяч тонн зерна
Больше всего пшеницы было направлено в Монгольскую народную республику — 127 тысяч тонн, в Азербайджан — 5 тысяч тонн.
Больше всего пшеницы было направлено в Монгольскую народную республику — 127 тысяч тонн, в Азербайджан — 5 тысяч тонн.
Также в Монголию из региона доставили более 6 тысяч тонн овса и 3.5 тысячи тонн рапса.
К слову, основным покупателем рапса остаётся Китай — туда доставили свыше 11 тонн продукции. Сейчас на территории региона на право экспорта аттестовано 38 сельскохозяйственных предприятий, 24 из которых в страны Таможенного союза, ещё 14 — в третьи страны.