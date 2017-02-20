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07:18 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярский край отправил на экспорт свыше 150 тысяч тонн зерна

Больше всего пшеницы было направлено в Монгольскую народную республику — 127 тысяч тонн, в Азербайджан — 5 тысяч тонн.

Источник: Вести - Красноярск

Также в Монголию из региона доставили более 6 тысяч тонн овса и 3.5 тысячи тонн рапса.

К слову, основным покупателем рапса остаётся Китай — туда доставили свыше 11 тонн продукции. Сейчас на территории региона на право экспорта аттестовано 38 сельскохозяйственных предприятий, 24 из которых в страны Таможенного союза, ещё 14 — в третьи страны.


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