Красноярский край отправил на экспорт свыше 150 тысяч тонн зерна

Также в Монголию из региона доставили более 6 тысяч тонн овса и 3.5 тысячи тонн рапса.

К слову, основным покупателем рапса остаётся Китай — туда доставили свыше 11 тонн продукции. Сейчас на территории региона на право экспорта аттестовано 38 сельскохозяйственных предприятий, 24 из которых в страны Таможенного союза, ещё 14 — в третьи страны.





