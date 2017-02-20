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07:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области раздавили почти тонну киви

Фрукты оказались запрещенными для ввоза на территорию России.

Во время рейдов на трассе, межведомственная комиссия выявила санкционные фрукты.

Управление Россельхознадзора сообщило о результатах межведомственного мероприятия по контролю, которые проходили на прошлой неделе.

С 13 по 17 февраля специалисты регионального Россельхознадзора, сотрудники УМВД по Омской области, УГАДН по Омской области и Омской таможни провели межведомственный рейд. Целью мероприятия являлось выявление запрещенной продукции: подкарантинной или санкционной. Рейд проводили на автодороге «Омск — Ишим — Тюмень» и оптовых базах Омска.

Во время рейда межведомственная комиссия проверила 26 фур и грузовиков. 16 автомобилей были гружены подконтрольной продукцией общим весом 320 тонн.

Члены комиссии проверяли документы и осматривали груз для определения соответствия информации на маркировочных знаках и сопроводительных документах.

По итогам мероприятия, комиссия выявила партию киви из Греции весом 861 килограмм. Фрукты запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. Санкционную продукцию уничтожили в соответствии с правилами.

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