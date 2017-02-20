В Омской области раздавили почти тонну киви
Фрукты оказались запрещенными для ввоза на территорию России.
Фрукты оказались запрещенными для ввоза на территорию России.
Во время рейдов на трассе, межведомственная комиссия выявила санкционные фрукты.
Управление Россельхознадзора сообщило о результатах межведомственного мероприятия по контролю, которые проходили на прошлой неделе.
С 13 по 17 февраля специалисты регионального Россельхознадзора, сотрудники УМВД по Омской области, УГАДН по Омской области и Омской таможни провели межведомственный рейд. Целью мероприятия являлось выявление запрещенной продукции: подкарантинной или санкционной. Рейд проводили на автодороге «Омск — Ишим — Тюмень» и оптовых базах Омска.
Во время рейда межведомственная комиссия проверила 26 фур и грузовиков. 16 автомобилей были гружены подконтрольной продукцией общим весом 320 тонн.
Члены комиссии проверяли документы и осматривали груз для определения соответствия информации на маркировочных знаках и сопроводительных документах.
По итогам мероприятия, комиссия выявила партию киви из Греции весом 861 килограмм. Фрукты запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. Санкционную продукцию уничтожили в соответствии с правилами.