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07:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Коммунальщики начали убирать снег в частном секторе Омска

Всего для борьбы с паводком подготовлено 36 спецбригад общей численностью 280 человек.

Омские коммунальщики начали вывозить снег из частного сектора. Всего планируют отправить на полигоны около 90 тысяч кубометров.

Но как заявили в мэрии, владельцы домов должны сами убирать свою территорию. Чиновники даже приготовили бесплатные талоны, чтобы люди не платили за услуги полигона. Но транспортировка стоит дорого и поэтому талоны, общим объёмом 50 тысяч кубометров, практически не используются. По ним вывезли только 6 с половиной тысяч кубических метров снега. Поэтому в мэрии начали убирать частный сектор сами.

Сергей Павлов, заместитель директора по благоустройству Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»: «Все работы мы постараемся завершить до 25 марта — это тот пик, когда происходит большое таяние снега, чтобы к этому времени мы большую часть снега вот с этих мест массового подтопления успели вывезти».

Всего для борьбы с паводком подготовлено 36 спецбригад общей численностью 280 человек и 200 единиц техники. Недавно на сайте госзакупок мэрия разместила заявку на транспортные услуги для вывоза снега на 6 миллионов рублей. Вывозить снег чиновники планируют до 1 июня 2017 года.

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