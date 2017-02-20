Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 21 февраля

В Ленинском районе уборка дворов пройдет завтра на ул. Красина, 15;.

ул. Ленина, 33/1, 37/1; ул. Летчиков, 4/4; ул. Чернышевского, 14/1.

В Октябрьском районе аналогичные работы состоятся по следующим адресам:

ул. М. Жукова, 6, 8; ул. Ю. Гагарина, 10, 12, 12/1, 12/2, 13/3, 23, 40, 60, 66/2; ул. Ак. Королева, 7, 7/1, 7/2; ул. Парковая, 10, 12, 14, 18А; ул. Р. Зорге, 44, 46; проспект Октября, 88, 90, 92; ул. Российская, 74/1, 76/1, 167, 167/1, 169; ул. Менделеева, 213, 213/2.

В Кировском районе комплексная очистка дворов запланирована на ул. Менделеева, 136/1; ул. Свердлова, 79а, 79б; ул. Окт.революции, 74, 74/1, 74/2; ул. Кирова, 46; ул. Мубарякова, 3; ул. Авроры, 5/1а.

В Советском районе очистят дворы от снега на ул. 50лет СССР, 24; ул. Айская, 69/2; ул. Домашникова, 24; ул. Цюрупы, 108/1; ул. С. Халтурина, 43; ул. Владивостокская, 13/1; проспект Октября, 8/2, 45; ул. С. Злобина, 7, 9, 11; ул. С. Агиша, 22.

В Демском районе 21 февраля работы по очистке дворов проведут по следующим адресам:

ул. Магистральная, 2, 2/1; ул. М. Джалиля, 4, 6, 8, 10; ул. Магистральная, 36, 12/1; ул. Ухтомского, 28; ул. Грозненская, 71/1.