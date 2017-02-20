Мэрия Красноярска сдает землю под склады и автосервисы

Мэрия Красноярска выставила на очередные торги участки под склады и автосервисы. Через аукционы будет реализовано 5 земельных участков в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Один из участков площадью 8203 кв. метров по ул. Промысловой предназначен для строительства складских помещений. Начальный размер арендной платы — 2 343 600 руб. в год. Срок аренды земельного участка — 7 лет.

Также под склады сдается в аренду участок площадью 679 кв. метров по ул. Свердловской. Начальный размер арендной платы — 176 700 руб. в год. Срок аренды земельного участка — 2 года и 8 месяцев.

Еще три площадки сдаются под возведение автосервисов — на ул. Одесской, ул. Мате Залки и ул. Грунтовой. Стоимость аренды колеблется от 340 тыс. рублей до 2,25 млн рублей в год.

Торги намечены на 3 марта. Заявки принимаются до 27 февраля.