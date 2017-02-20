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08:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Работников «Уфалейникеля», которые находятся в простое, трудоустраивают на другое предприятие

Работников «Уфалейникеля» трудоустраивают на «Уралмрамор». К началу весны планируется взять на работу до 19 человек. Об этом заявил генеральный директор предприятия Юрий Абдурахимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Общественной палаты.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце января стало известно о проблемах на градообразующем предприятии Челябинской области — заводе «Уфалейникель». 730 работников отправят в простой с сохранением 2/3 зарплаты. Предприятие планирует временно приостановить производство ввиду экономической нецелесообразности деятельности. Борис Дубровский поручил искать инвесторов для завода и ускорить подготовку заявки для получения Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

По словам Юрия Абдурахимова, ситуация в Верхнем Уфалее действительно непростая, а жители не уверены в своем будущем. «Раньше у рабочих «Уфалейникеля» была стабильность. Они брали автокредиты, ипотеку, так как знали, что есть постоянная работа и хороший заработок. Сейчас многие находятся на простое. Всех волнует вопрос «что будет дальше?», — отметил он.

Гендиректор «Уралмрамора» сообщил, что на сегодняшний день на предприятие уже устроили на работу четырех человек с «Уфалейникеля», идет процесс оформления. По его словам, к началу весны трудоустроят еще до 15 человек, а во втором полугодии, возможно, эту цифру увеличат втрое.

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