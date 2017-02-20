Улицу Кубинскую отремонтируют за 26,6 миллионов рублей в Волгограде

Асфальт будет заменен на участке длиной 1 километр 200 метров. Согласно технической документации 26 389 649 рублей будут выделены на ремонт из областного дорожного фонда, еще 263 896 рублей будут получены исполнителем заказа их городской казны.

Так, за 26,6 миллионов рублей подрядчик должен будет уложить слой асфальта без шелушений и трещин, соблюдая технологический процесс, сделать ливневую канализацию, уложить плитку на тротуарах, нанести на проезжую часть при помощи термопластика разметку.