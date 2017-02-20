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10:13 (мск), источник: Newslab.ru

«Жилфонд» рассказал красноярцам, как сделать текущий ремонт в доме

Специалисты ГУК «Жифонд» составили подробную памятку для красноярцев, которые планируют выполнить текущий ремонт в своем доме.

Специалисты ГУК «Жифонд» составили подробную памятку для красноярцев, которые планируют выполнить текущий ремонт в своем доме.

Как рассказали в пресс-службе Городской управляющей компании, текущий ремонт общего имущества жилого дома — это ремонт, выполняемый в плановом порядке для частичного восстановления его ресурса. Например, локальный ремонт кровли, замена или ремонт отдельных участков водопроводов и канализации, горячего и холодного водоснабжения, ремонт подъездов.

Перечень ремонтных работ определяется самими жителями дома или их представителями, выбранными по протоколу общего собрания, и зависит от технического состояния стен, потолков и других конструктивных элементов и инженерных систем.

Чтобы выполнить ремонт в доме жителям необходимо:

обратиться к председателю дома и совету дома, поскольку именно совет дома от имени жителей дома ведёт диалог с УК; председатель дома, либо инициативная группа жителей обращаются в управляющую компанию, чтобы специалисты технического отдела провели обследование дома и составили дефектную ведомость. Это документ, отражающий недостатки и изъяны технического состояния различных элементов дома, и определяющий объем необходимых работ для их устранения; на основании дефектной ведомости сотрудники УК делают локально-сметный расчёт и передают его председателю дома, либо инициативной группе жителей на рассмотрение. Затраты на ремонт для каждого дома рассчитываются индивидуально, так как технические параметры зданий различны — как износа, так и общей площади; утвердить виды и объёмы работ на общем собрании собственников жилья. Свое решение собственникам необходимо отразить в протоколе общего собрания, также в документе необходимо указать источник финансирования. Это могут быть средства, накопленные на счёту дома на текущий ремонт, либо доход от использования общедомового имущества: аренда нежилых помещений, размещение рекламы на фасаде, размещение сетей телекоммуникаций. Образец протокола общего собрания можно получить в отделе по работе с населением, также специалисты расскажут о правилах проведения общего собрания.

Решение по текущему ремонту может принимать совет дома, в случае если жильцы наделили их такими полномочиями. После определения жителями объемов и видов работ управляющая компания приступает к отбору подрядных организаций на проведение ремонтных работ.

«В ГУК Жилфонд действует постоянная комиссия по выбору подрядных организаций для выполнения работ по текущему ремонту. Основные требования, которые “Жилфонд” предъявляет к подрядчикам — это аккредитация подрядной организации, опыт, профессионализм, квалифицированный численный состав, отзывы заказчиков; качество работ, цена, сроки выполнения. Если работы сделаны некачественно, то подрядная организация обязана устранить все замечания. В случае срыва сроков выполнения — применяются штрафные санкции», — пояснили в пресс-службе компании.

Управляющая компания заключает договор с подрядной организацией, после подрядная организация приступает непосредственно к ремонтным работам. Завершающий этап текущего ремонта — это приёмка работ комиссией, в которую входят технические специалисты управляющей компании и собственники дома.

Отметим, что текущие ремонты производятся в соответствии с техническими требованиями строительных норм и правил, утверждённых Госстроем РФ, и выполняются подрядными организациями, занимающимися обслуживанием жилищного фонда. Продолжительность текущего ремонта определяется по нормам, отдельно для каждого вида работ. А его периодичность зависит от местных условий, степени физического износа здания и группы капитальности дома.

«Если для здания был запланирован капитальный ремонт в течение пяти лет, если оно подлежит сносу, текущий ремонт ограничивается работами, которые обеспечивают условия для проживания жильцов, соответствующие нормативным — это наладка инженерного оборудования и подготовительные работы к межсезонной эксплуатации дома», — добавили в пресс-службе.

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