Александровский машзавод укрыл от налогов 52 миллиона

По версии следствия, с 24 апреля по 7 октября 2015 года у ОАО «Александровский машиностроительный завод» имелась задолженность по налогам и сборам на сумму более 90,8 млн рублей. При имеющихся перед бюджетом долгах, руководство предприятия перечисляло от своих контрагентов денежные средства за поставленную продукцию на расчетные счета своей дочерней организации, сокрыв таким образом от налогов более 52,3 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. На самом предприятии прошли обыски, выемки документации, запрошены сведения из банков, проводится бухгалтерское исследование.