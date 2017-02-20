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08:52 (мск), источник: Tengrinews

Власти Алматы планируют ограничить въезд на автомобилях в горы

После ограничения въезда на ГЛК «Шымбулак» его популярность не упала.

Источник: Tengrinews

Акимат примет меры по ограничению въезда на все склоны гор в Алматы. Об этом в ходе отчетной встречи сообщил градоначальник Бауыржан Байбек, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам акима, после ограничения въезда на ГЛК «Шымбулак» стало значительно больше пешеходов. Он отметил, что курорт посещают более 400 тысяч туристов.

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«Мы постепенно на все склоны будем ограничивать въезд транспорта. К сожалению, так сложилось — дашь возможность людям, они и на второй этаж дома заедут, мусор будут на машине вывозить. Надо отойти от этой практики, перестраивать культуру горожан», — сказал аким.

Он также отметил, что для избавления от смога планируется принять меры по газификации прилегающих районов города и области. Также аким высказался по поводу запрета строительства зданий выше трех этажей.

«Если и дальше мы продолжим строить высотные здания, то через десять лет, возможно, вся недвижимость упадет в стоимости. Люди не захотят жить в этом городе. И этот вопрос дальше будет системно контролироваться», — сказал аким.

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