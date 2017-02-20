Доллар начал новую торговую неделю на KASE с роста

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

— доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM),

— евро с расчетами Т+0 (EURKZT_TOD) и T+1 в долларах США (EURUSD_TOM),

— китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).

Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами.

T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводились в связи.

с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона).

Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах.

приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 319,30 тенге за доллар, объем торгов — 16 400 тыс. USD.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 46,6088 тенге за юань (+0,0188 тенге), объем торгов — 400 тыс. юаней (-100 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.