Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Знаменитая певица разломала полученную награду прямо на сцене
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Собчак против Брежневой: последний шанс
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
08:48 (мск), источник: Forbes.kz

Доллар начал новую торговую неделю на KASE с роста

В понедельник, 20 февраля, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии.

Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

— доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM),

— евро с расчетами Т+0 (EURKZT_TOD) и T+1 в долларах США (EURUSD_TOM),

— китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).

Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами.

T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводились в связи.

с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона).

Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах.

приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 319,30 тенге за доллар, объем торгов — 16 400 тыс. USD.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 46,6088 тенге за юань (+0,0188 тенге), объем торгов — 400 тыс. юаней (-100 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Аскар Достияров возглавил "дочку" холдинга "Байтерек"
Северная Корея призвала президента США принять «смелое решение»
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят на попыткой переворота
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Радость и разочарование: в Хохфильцене завершился ЧМ по биатлону Турнир подарил российским болельщикам гамму эмоций от откровенного разочарования до радости побед, при этом заправив все это действо еще и перчинкой громких скандалов
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь