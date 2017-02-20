Бывший премьер Чечни возглавил совет директоров МЗ

Ранее совет МЗ возглавлял Сергей Когогин, гендиректор ПАО «КАМАЗ».

По информации «Ъ», господин Когогин написал заявление о сложении полномочий председателя директора. Новым председателем избран индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии ГК Ростех Сергей Абрамов.

В послужном списке господина Абрамова работа на ответственных постах в Чеченской республике (глава минфина, премьер, и.о. президента), а также в Счетной палате РФ (аудитор) и РЖД (начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»)



Группа «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургический комплекс и ряд направлений машиностроения, производит нефтепромысловое оборудование. Основным направлением деятельности машхолдинга является продукция оборонного назначения. «Мотовилиха» производит РСЗО «Град» и «Смерч», их модернизированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также компоненты ЗРПК «Панцирь» и ствольную артиллерию. Выручка за первое полугодие 2016 года — 3,9 млрд руб. Госкорпорации «Ростех» принадлежать 14,99% акций ПАО «Мотовилихинские заводы», «Рособоронэкспорту» — 25%, НПО «Сплав» — 10% (оба входят в «Ростех»), между частными акционерами распределено 35% акций.