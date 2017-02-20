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09:27 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, кто будет содержать дороги в семи районах Омской области

Управление дорожного хозяйства Омской области определило победителя тендера по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них.

Фронт работ простирается на семь районов — Омский, Любинский, Тюкалинский, Азовский, Таврический, Одесский и Саргатский.

Подрядчик был определён за четыре дня до назначенной даты проведения аукциона, поскольку поступила всего одна заявка — от государственного предприятия «Омскавтодор» (до 2014 года носило название «Дорожное ремонтно-строительное управление № 4»). Контракт в таком случае заключается по начальной стоимости — 204 млн 865 тыс. рублей.

По договору предусмотрено содержание 1183 км дорог, а также мостов: через реки Авлуха, Саргатка, на границе с Казахстаном, на станции «Входная», Западном обходе и так далее. Предусматривается два периода работ — с 1 апреля по 31 октября и с 1 ноября по 31 марта.

«Омскавтодор» (ДРСУ-4) назывался в числе фаворитов этого тендера в рамках проекта «СуперОмска» по прогнозированию закупок. Ранее предприятие выиграло 17 контрактов с Управлением дорожного хозяйства Омской области в общей сложности почти на 1,3 млрд рублей.

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