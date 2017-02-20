Физические лица могут подать декларацию о доходах до 30 апреля

Если до сих пор отчет о налогах нужно было предоставить до 25 марта, то в этом году его перенесли на 30 апреля. Для юридических лиц сроки не изменились.

Декларацию о доходах обязаны подать люди, работающие на двух и более работах, в случае, если их зарплата за год превышает 29 640 леев. Посетить налоговую должны и те, кто помимо зарплаты в течение года получили доход от продажи собственности на ту же сумму.

Отчитаться должны и те, кто не работали, но имели доход от продажи собственности или от сдачи в аренду сельскохозяйственных земель, если сумма, полученная в результате этих сделок, превысила десять тысяч леев. Декларации также должны подать люди, переехавшие на постоянное жительство из Молдовы в другую страну.

В случае переплаты налога также необходимо подать декларацию с заявлением на возврат разницы. Декларацию о доходах можно подать в любом филиале налоговой службы. В случае не соблюдения закона о налогах нарушителям грозят штрафы.