Весной в столичной подземке запустят четвертый поезд на автопилоте
Еще три курсируют в метро уже год.
Еще три курсируют в метро уже год.
В мае 2017 года по Калининской линии столичного метрополитена запустят четвертый поезд на автопилоте, сообщат портал правительства Москвы со ссылкой на
«Режим автоматизированного ведения не подразумевает движение поезда без машиниста. Автоматическая система берет на себя все основные функции по управлению поездом, но машинист остается в кабине», — заявили в
Отмечается, что машинист продолжит следить за посадкой и высадкой, положением дверей, а также будет давать команду на отправление поезда. Также, в случае чрезвычайного положения, машинист может перевести управление составом на ручной режим.
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На Кольцевой линии на автопилоте под контролем машиниста курсируют поезда с вагонами модели «Русич» (81−740.4/741.4).