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11:20 (мск), источник: Мослента

Весной в столичной подземке запустят четвертый поезд на автопилоте

Еще три курсируют в метро уже год.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В мае 2017 года по Калининской линии столичного метрополитена запустят четвертый поезд на автопилоте, сообщат портал правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу подземки. Его движение и работа систем будут контролироваться машинистом. Еще три поезда, оснащенных автопилотом, уже год курсируют по Кольцевой линии.

«Режим автоматизированного ведения не подразумевает движение поезда без машиниста. Автоматическая система берет на себя все основные функции по управлению поездом, но машинист остается в кабине», — заявили в пресс-службе.

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Отмечается, что машинист продолжит следить за посадкой и высадкой, положением дверей, а также будет давать команду на отправление поезда. Также, в случае чрезвычайного положения, машинист может перевести управление составом на ручной режим.

В пресс-службе пояснили, что поезд будет осуществлять движение с помощью специальных радиометок. Благодаря им компьютер считывает всю необходимую информацию о движении, о своем местоположении и расстоянии до других составов на участке пути.

Поезд-автопилот с вагонами модели «Ока» (81−760/761) был протестирован еще в 2015 году. Тогда были собраны все замечания, и в мае он будет готов к выходу на линию с улучшенной системой.

На Кольцевой линии на автопилоте под контролем машиниста курсируют поезда с вагонами модели «Русич» (81−740.4/741.4).

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