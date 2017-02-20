Весной в столичной подземке запустят четвертый поезд на автопилоте

«Режим автоматизированного ведения не подразумевает движение поезда без машиниста. Автоматическая система берет на себя все основные функции по управлению поездом, но машинист остается в кабине», — заявили в пресс-службе.

В мае 2017 года по Калининской линии столичного метрополитена запустят четвертый поезд на автопилоте, сообщат портал правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу подземки. Его движение и работа систем будут контролироваться машинистом. Еще три поезда, оснащенных автопилотом, уже год курсируют по Кольцевой линии.

Отмечается, что машинист продолжит следить за посадкой и высадкой, положением дверей, а также будет давать команду на отправление поезда. Также, в случае чрезвычайного положения, машинист может перевести управление составом на ручной режим.

В пресс-службе пояснили, что поезд будет осуществлять движение с помощью специальных радиометок. Благодаря им компьютер считывает всю необходимую информацию о движении, о своем местоположении и расстоянии до других составов на участке пути.

Поезд-автопилот с вагонами модели «Ока» (81−760/761) был протестирован еще в 2015 году. Тогда были собраны все замечания, и в мае он будет готов к выходу на линию с улучшенной системой.

На Кольцевой линии на автопилоте под контролем машиниста курсируют поезда с вагонами модели «Русич» (81−740.4/741.4).