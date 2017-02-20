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10:23 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край получил 19,5 млн рублей на биотехнологии

Красноярскому краю дали 19,5 млн рублей на развитие регионального центра инжиниринга «Биотехнологии и переработка растительного сырья» (РЦИ «Биотех»). Денежные средства выделили в Министерстве экономического развития России, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Reuters

На эти деньги в Красноярском крае продолжится субсидирование инжиниринговых услуг, которые «Биотех» оказывает малым и средним высокотехнологичным компаниям региона, также средства направят на покупку необходимого научно-исследовательского оборудования.

В 2017 году, благодаря созданию собственной инфраструктуры, «Биотех» будет оказывать широкий спектр технологических услуг по глубокой переработке растительных отходов в пищевые и кормовые ингредиенты, созданию многофункциональных биопрепаратов для растениеводства, а также разработке технологий для получения биотоплива, тепловой и электрической энергии из биомассы.

Отметим, что ключевой задачей РЦИ «Биотех» является содействие внедрению инновационных биотехнологий в процесс производства малых и средних технологических компаний края, работающих в различных отраслях лесного и агропромышленного комплексов. Специалисты регионального центра инжиниринга предоставляют наукоёмким предприятиям информационные, консультационные, а также инженерно-исследовательские услуги, привлекая для этого компетенции инжиниринговых компаний, учреждений науки и вузов. Так, в 2016 году специалисты РЦИ «Биотех» оказали поддержку 95 малым и средним инновационным компания Красноярского края.

Добавим, что «Биотех» дополнил региональную инфраструктуру поддержки технологического развития предприятий малого и среднего бизнеса, в состав которой также входят РЦИ «Полимерные композитные материалы и технологии» и РЦИ «горно-металлургические технологии».

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