Жизнь без крыши. В Омске продолжают капитальный ремонт, несмотря на зиму

Региональный оператор сообщает, что темпы капремонта в 2016-м выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В фонде подсчитали, что сейчас те или иные работы проводятся в каждом пятом многоквартирном доме, во всех районах и округах. Отремонтировано 1079 жилых строений, ещё 497 домов находятся на разной стадии готовности. По количеству завершённых объектов регион занимает 9 место среди 85 субъектов России.

В 2017 году взнос за капремонт не повысится — кстати, платёж в Омской области остаётся неизменным с момента старта программы. Сейчас обязательный взнос равен 6,7 руб./кв. м.

Специалисты регионального фонда капремонта многоквартирных домов успокаивают омичей: скатные кровли не являются теплоизолирующим материалом — заморозить дом без крыши нельзя, а трубы на чердаке утепляют управляющие компании. Все работы производятся согласно установленным нормам и правилам.

«Сумма рассчитывается исходя из 80% от планируемой собираемости платежей, — говорит Александр Рудюк, директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области. — Если исходить из стоимости работ одного дома, примерно 2,2−2,4 млн руб., то денег хватит на 360−400 домов. В краткосрочном плане 2017 года у нас стоит их порядка 1500. Это связано с тем, что, когда верстались планы работ, в расчёт принималось и государственное финансирование. Но ни в 2015-м, ни в 2016 годах денег не поступало и в 2017-м не предвидится. Работы ведутся только за счёт средств собственников».

Ремонт всё же будут проводить, но на те деньги, что имеются в фонде, тем более теперь закон разрешает работать на объекте три года. Отметил Александр Рудюк и тот факт, что население начинает доверять фонду, и показатель этому — уровень собираемости платежей. По итогам 2016 года он составил 85,6%. При этом задолженность населения перед региональным оператором по-прежнему высокая. Сейчас она составляет около миллиарда рублей. Кстати, у ресурсников долгов примерно столько же.

В Омске в 2017 году установят в 26 домах новые лифты. Причём эти работы планируют завершить за два-три ближайших месяца. Замена подъёмников, пожалуй, самая затратная процедура. Один такой лифт может стоить 1,5−2 млн руб.

Работ добавили.

Александр Рудюк рассказал и о нововведениях в программе капремонта. Депутаты областного парламента инициировали поправки в статьи 15 и 18 регионального закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области». Теперь функции по выставлению платёжных документов на уплату взносов на капремонт и ведению учёта средств, поступивших на спецсчёт, закреплены за фондом.

Также расширен перечень услуг и работ. Теперь будут ремонтироваться септики и выгребные ямы, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома.

«Депутаты Черлакского совета полтора года добивались принятия решения в свою пользу, сейчас будем отрабатывать с ними механизм, — говорит Александр Рудюк. — Смысл в том, чтобы переложить расходы с муниципальных бюджетов, где нет денег, на региональный фонд. Но там есть проблемы — если выгребная яма на пять домов, то чьё это имущество? Какого дома? Допустим, из пяти домов один включён в программу капремонта, а четыре других нет. Что я буду говорить правоохранительным органам, куда потратил деньги?».