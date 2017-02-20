«Невада» готова подыскать нового соинвестора на строительство аквапарка в Хабаровске

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

В ГК «Неваде» заявили, что готовы найти нового соинвестора на строительство в Хабаровске ТРЦ с аквапарком, если «старый», из Южной Кореи, откажется. Сроки окончания строительства остаются без изменений, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель отдела рекламы и PR ГК «Невада» Ольга Егорова.

На прошлой неделе, как сообщило ИТА «Губерния», в Хабаровске началось строительство торгово-развлекательного центра с аквапарком. По словам Ольги Егоровой, на первом этапе планируется подготовка площадки для забивания свай: идут замеры, выравнивание и разметка. Также начинаются берегоукрепительные работы, которые нужно успеть провести до весеннего паводка.

Работы идут, но пока по-прежнему не выясненным остается главный вопрос об инвесторах проекта, приблизительная стоимость которого 5, 2 млрд рублей.

— Юрий Егоров (гендиректор и совладелец ГК «Невада» — прим. редакции) еще до поездки в Сеул ясно сказал, что аквапарк будет построен вне зависимости от того, примет или нет участие в проекте южнокорейский инвестор. Если он откажется, значит, будет найден другой. Сроки окончания строительства остаются теми же — 2018 год, — сообщила Ольга Егорова.

Иного выхода, учитывая громкую предысторию этого проекта, у ГК «Невада», кажется, не осталось. В скандал по поводу реализации этого проекта были втянуты власти на всех уровнях: мэр Хабаровска Александр Соколов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и полпред в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, после отказа мэрии в выдаче разрешения на строительство инвесторы — 70% средств приходилось на южнокорейскую компанию Meritz, 30% — на «Неваду» — заявили, что вообще выйдут из проекта.

Отказ от аквапарка означал и выход этого инвесттандема из другого, более крупного и хорошо разрекламированного проекта, предполагающего в ТОР «Хабаровск» строительство логистического перерабатывающего центра. После того как Юрий Егоров пожаловался на действия мэрии лично полпреду Трутневу, последовала жесткая рекомендация правоохранительным органам найти и наказать виновных. Вмешаться пришлось и губернатору Шпорту, который также инициировал проведение своей проверки.

В итоге доработанный проект срочно получил разрешение на строительство, а краевая прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения полномочий некими должностными лицами мэрии Хабаровска.