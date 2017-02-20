В Челябинске разработана система «Единого проездного билета»

Проект использования единого билета для всех видов внутригородского общественного транспорта уже разработан, условия его введения будут обсуждаться в марте на ближайшем заседании городской думы.

«Все условия для введения есть, — рассказал глава города Евгений Тефтелев. — Мы считаем, это будет очень удобно для жителей Челябинска. Все решения, которые были приняты накануне Нового года, остаются в силе.

Отметим, по задумке властей, сначала единый проездной билет будет действителен только для общественного транспорта, а позднее — и для маршрутных такси. В мэрии не исключают: если эксперимент с общественным транспортом удастся, до конца года весь внутригородской транспорт будет обслуживаться единым проездным.