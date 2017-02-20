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09:46 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске разработана система «Единого проездного билета»

Власти Челябинска разработали проект «Единого проездного билета», с помощью которого в течение часа можно совершить пересадку на любой вид общественного транспорта, сообщил в понедельник, 20 февраля, глава управления транспорта Роман Болотов на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Uralpress.ru

Проект использования единого билета для всех видов внутригородского общественного транспорта уже разработан, условия его введения будут обсуждаться в марте на ближайшем заседании городской думы.

«Все условия для введения есть, — рассказал глава города Евгений Тефтелев. — Мы считаем, это будет очень удобно для жителей Челябинска. Все решения, которые были приняты накануне Нового года, остаются в силе.

Отметим, по задумке властей, сначала единый проездной билет будет действителен только для общественного транспорта, а позднее — и для маршрутных такси. В мэрии не исключают: если эксперимент с общественным транспортом удастся, до конца года весь внутригородской транспорт будет обслуживаться единым проездным.

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