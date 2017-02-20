Евгений Первышов: Работа по достройке проблемных домов — приоритет для властей Краснодара

— Работа по достройке проблемных домов, где значительно нарушены сроки их сдачи в эксплуатацию, является важным приоритетом для администрации города. Ситуация на каждом из объектов разная, но важно, чтобы дольщики четко понимали — в какие сроки и по какому графику будут решены вопросы технологического присоединения их домов к системам ресурсоснабжающих организаций, а сами многоэтажки сданы в эксплуатацию, — сказал Евгений Первышов.

Во встречах приняли участие заместитель главы города Владислав Ставицкий, директор департамента строительства Максим Карпенко, старший помощник прокурора Краснодара Николай Зайцев, представители застройщиков и инициативных групп жильцов.

Первой состоялась встреча с дольщиками ЖК «Анит-Сити» (застройщик — ООО «Анит», руководитель Борис Антонян). Строительство этого жилого комплекса началось в 2009 году на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» по ул. им. Седина, 131. Сроки сдачи двух недостроенных литеров жилого комплекса неоднократно переносились. В то же время активных действий по завершению строительства заказчик строительства комплекса — ООО «Модуль-инвест», руководитель компании — Олег Георгизов — в последние годы не предпринимает. В итоге свои квадратные метры до сих пор ждут более 200 дольщиков.

Николай Зайцев рассказал, что в отношении строительной компании «Модуль-инвест», которая является заказчиком строительства «Анит-Сити» — на основании коллективного заявления около 200 человек о неправомерных действиях руководства компании полицией Краснодара возбуждено в отношении неустановленных лиц уголовное дело. Опрошено 24 свидетеля, проведены выемки документов, в ГУВД Краснодарского края проводится бухгалтерская экспертиза документов.