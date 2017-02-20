Евгений Первышов: Работа по достройке проблемных домов — приоритет для властей Краснодара

— Работа по достройке проблемных домов, где значительно нарушены сроки их сдачи в эксплуатацию, является важным приоритетом для администрации города. Ситуация на каждом из объектов разная, но важно, чтобы дольщики четко понимали — в какие сроки и по какому графику будут решены вопросы технологического присоединения их домов к системам ресурсоснабжающих организаций, а сами многоэтажки сданы в эксплуатацию, — сказал Евгений Первышов.
Во встречах приняли участие заместитель главы города Владислав Ставицкий, директор департамента строительства Максим Карпенко, старший помощник прокурора Краснодара Николай Зайцев, представители застройщиков и инициативных групп жильцов.
Первой состоялась встреча с дольщиками ЖК «Анит-Сити» (застройщик — ООО «Анит», руководитель Борис Антонян). Строительство этого жилого комплекса началось в 2009 году на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» по ул. им. Седина, 131. Сроки сдачи двух недостроенных литеров жилого комплекса неоднократно переносились. В то же время активных действий по завершению строительства заказчик строительства комплекса — ООО «Модуль-инвест», руководитель компании — Олег Георгизов — в последние годы не предпринимает. В итоге свои квадратные метры до сих пор ждут более 200 дольщиков.
Николай Зайцев рассказал, что в отношении строительной компании «Модуль-инвест», которая является заказчиком строительства «Анит-Сити» — на основании коллективного заявления около 200 человек о неправомерных действиях руководства компании полицией Краснодара возбуждено в отношении неустановленных лиц уголовное дело. Опрошено 24 свидетеля, проведены выемки документов, в ГУВД Краснодарского края проводится бухгалтерская экспертиза документов.
— Одновременно с работой правоохранительных органов в квартале застройки «Анит-Сити» проводим подготовительную работу по расселению граждан из жилья, признанного ветхим и аварийным. Такие меры повысят инвестиционную привлекательность проекта жилого комплекса и в дальнейшем позволят найти инвестора, который завершит строительство «Анит-Сити», — сказал Евгений Первышов.
На встрече с дольщиками «КраснодарФинСтрой» решался вопрос подключения литера 2/2 по адресу ул. Сормовская, 208, к системам электро— и теплоснабжения. ООО «КраснодарФинСтрой» в 2012 году начал строительство 2-й очереди ЖК «ФОРТ КАРАСУН», состоящего из двух жилых 16-этажных корпусов.
— В ближайшие дни в администрации города организуем встречу застройщика — руководителя компании «КраснодарФинСтрой» Юрия Клещенко, с руководством ресурсоснабжающих организаций. Рассчитываю, что итогом этой встречи станет выполнение договоров на технологическое подключение дома к электроэнергии и теплу, — сказал Евгений Первышов.
В ЖК «Феникс», расположенном на ул. им. Мачуги, предстоит обеспечить подключение электроэнергии к домам литер 5 и 6 на ул. им. Мачуги, 2.
Заместитель директора департамента строительства Александр Мадовский рассказал, что для решения этой задачи необходимо передать существующую в этом районе трансформаторную подстанцию на баланс энергосбытовой компании, которая выразила готовность к выполнению таких мероприятий.
Евгений Первышов поручил ускорить работу по электроснабжению домов (литеры 5 и 6 по ул. им. Мачуги, 2), с ресурсоснабжающей организацией.
Глава города, подводя итоги встреч, отметил, что администрация города со своей стороны будет следить за процессом достройки проблемных домов до их полной готовности и ввода в эксплуатацию, а для этого контролировать соблюдение графика производства работ. Промежуточные итоги будут регулярно подводиться на встречах с дольщиками.