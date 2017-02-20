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09:55 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь пользуется повышенным спросом у литовских туристов

По данным Департамента туризма Литвы, за 9 месяцев прошлого года в Беларусь съездило около 153 800 литовских туристов (на 1,8% больше, чем за тот же период 2015 года).

Источник: Ежедневник.by

В октябре прошлого года Беларусь сообщила о введении безвизового режима на территории парка «Августовский канал», турагентства стали предлагать литовцам поездки не только к каналу, но и в Гродно. Жители Литвы массово пользуются возможностью посетить Гродно, который в свое время находился на территории ВКЛ. Однодневные поездки на автобусе организуют в выходные дни и на государственные праздники, пишет delfi.lt.

По данным Департамента туризма Литвы, за 9 месяцев прошлого года в Беларусь съездило около 153 800 литовских туристов (на 1,8% больше, чем за тот же период 2015 года). Заметно ли изменил безвизовый режим ситуацию, станет известно после появления окончательной статистики за прошлый год.

Директор компании Kelionių laikas, организующей поездки на автобусе не только в Гродно, но и в старые замки ВКЛ, Илона Йозенене сказала, что заказы на такие поездки поступают очень активно. Правда, при выборе поездки основным критерием для граждан остается цена, поэтому безвизовые поездки пользуются довольно большим интересом.

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«Сейчас поездки с конца апреля в Гродно пользуются большим интересом, в них уже включено и посещение Августовского канала», — рассказала Йозенене.

Туристов предупреждают, что за пределы зоны действия безвизового режима выезжать нельзя, иначе ждут штрафы. На вопрос, почему литовцев интересуют туры в Беларусь, она отметила, что недолгие поездки интересуют своей компактностью. Собеседница опровергла миф будто литовцы едут в Беларусь за покупками: «Нет там такого, что намного дешевле. За покупками едут в Польшу. Гродно интересен тем, что за выходной день можно увидеть то, чего еще не видел, особенно это интересно молодежи. Люди старшего возраста хотят увидеть, что там изменилось».

Это агентство организует специальные поездки для людей старшего возраста. По словам Йозенене, люди старшего возраста любят поездки в кругу сверстников: «Им приятнее, удобнее, темп иной, да и цену им предлагаем более низкую». Весной Kelionių laikas организует и двухдневные поездки в Гродно, но в них будет включено и посещение Белостока (Польша). Однако, по словам собеседницы, литовцев больше привлекают однодневные поездки, так как цена на них ниже. Глава компании Interlux travel Виолета Фонтанини подтвердила, что в этом направлении идет активное движение. Эта компания также организует одно- и двухдневные поездки в Гродно.

«Мы завалены работой и не только Гродно. Сметают все, но литовцы чаще всего выбирают либо самые дешевые или самые дорогие варианты», — сказала собеседница.

По ее словам, в числе популярных коротких поездок находится и Краков.

По словам Фонтанини, зимой были популярные однодневные поездки в Гродно, но уже раскуплены и двухдневные, которые будут проходить весной. Она отметила, что в Гродно едет столько автобусов, сколько набирают желающих: полный автобус — 66 человек, чтобы автобус уехал нужно набрать — 46 туристов. Туристов в Беларусь организаторы туров возят не только по субботам, но и по праздничным дням.

«Мы заметили, что есть туристы, которые ездят в Гродно по 3−4 раза», — прибавила собеседница. По ее словам, если на однодневную поездку можно набрать столько желающих, что заполняются все автобусы, то двухдневные поездки уже такого количества желающих не собирают.

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