Черный дым из всех труб ТЭЦ-1 зловеще окутал несколько микрорайонов Хабаровска
Но руководство теплоэлектроцентрали отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие полномочий.
Но руководство теплоэлектроцентрали отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие полномочий.
Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.
Клубы дыма, извергающие все трубы Хабаровской ТЭЦ-1, явно не улучшают экологию нескольких районов города. Черный смог, собираясь в тучи, устремляется прямиком в голубое небо, а в домах Пятой площадки на подоконниках появился темный налет, сообщил корр. ИА АmurMedia хабаровчанин Сергей Михайлов, проживающий на улице Аксенова.
— На этот дым даже смотреть страшно: он серого цвета и очень густой. Как обычно ТЭЦ «окуривает выхлопом» и Второй Хабаровск, и Пятую площадку, и Южный микрорайон. Год экологии на дворе, руководство должно, наверное, бороться с загрязнением, а получается наоборот, — пожаловался Сергей.
Однако получить оперативный комментарий от руководства ТЭЦ-1 по этому поводу редакции не удалось. Главный инженер Хабаровской ТЭЦ-1 Сергей Саитов, сославшись на отсутствие специальных полномочий, пояснить причины дымления пока отказался. Но при этом Сергей Саитов пообещал, что
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