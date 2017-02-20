Черный дым из всех труб ТЭЦ-1 зловеще окутал несколько микрорайонов Хабаровска

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

Клубы дыма, извергающие все трубы Хабаровской ТЭЦ-1, явно не улучшают экологию нескольких районов города. Черный смог, собираясь в тучи, устремляется прямиком в голубое небо, а в домах Пятой площадки на подоконниках появился темный налет, сообщил корр. ИА АmurMedia хабаровчанин Сергей Михайлов, проживающий на улице Аксенова.

— На этот дым даже смотреть страшно: он серого цвета и очень густой. Как обычно ТЭЦ «окуривает выхлопом» и Второй Хабаровск, и Пятую площадку, и Южный микрорайон. Год экологии на дворе, руководство должно, наверное, бороться с загрязнением, а получается наоборот, — пожаловался Сергей.

Однако получить оперативный комментарий от руководства ТЭЦ-1 по этому поводу редакции не удалось. Главный инженер Хабаровской ТЭЦ-1 Сергей Саитов, сославшись на отсутствие специальных полномочий, пояснить причины дымления пока отказался. Но при этом Сергей Саитов пообещал, что пресс-служба предприятия подготовит официальный комментарий по вопросу черно-серого дыма, застилающего небосвод, до конца рабочего дня.

Редакция агентства будет отслеживать ситуацию.