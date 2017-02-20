В Самаре можно оформить недвижимость из других регионов

Кадастровая палата Самарской области осуществляет прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу.

Экстерриториальный принцип — это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу была успешно испытана Росреестром в пяти субъектах Российской Федерации. Для оказания услуги в части регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. В Самарской области такой площадкой стал основной фронт-офис региональной Кадастровой палаты, расположенный по адресу; г. Самара, ул. Ленинская, 25а.

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация осуществляется на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов.

— Экстерриториальный принцип предоставления услуг дает собственникам иногородней недвижимости реальную возможность сэкономить свое время и деньги, — отмечает директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области Андрей Жуков. — Подать заявление на проведение регистрационных действий можно в любом регионе страны, независимо от места нахождения объекта недвижимости. Услуга стала доступна жителям губернии меньше месяца назад, однако уже пользуется стабильным спросом. За это время специалисты Кадастровой палаты приняли около восьмидесяти подобных обращений, причем география расположения недвижимости весьма разнообразна — от Поволжья до Сибири.