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11:34 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Дон стал лидером в ЮФО по объемам промышленности и сельского хозяйства

Ростовстат опубликовал предварительные данные по анализу промышленного производства в ЮФО за 2016 год.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так индекс производства данной сферы в округе за указанный период составил примерно 106,4 процента.

Позитивная динамика отмечена и в производстве сельхозпродукции, которое увеличилось на 8,7 процента. При этом было получено больше молока на 0,9 процентов к уровню 2015 года и яиц на 10 процентов, но меньше мяса.

Наибольший темп роста достигнут в Ростовской и Волгоградской областях — соответственно 115,1 процента и 112,8 процента. Также нарастил сельхозпроизводство Краснодарский край — на 6,1 процента.

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