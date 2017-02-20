В Калининградскую область не пустили 27 тонн бразильской курицы
В регион не пустили партию курицы из Бразилии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В регион не пустили партию курицы из Бразилии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Груз весом 27 тонн прибыл в порт Балтийска. Во время досмотра фарша и мяса домашней курицы специалисты выявили нарушения ветеринарных требований. Дата выработки продукции не соответствовала заявленной в сертификате.
Оформление товара приостановили до получения разъяснений от государственной ветслужбы Бразилии. Возбуждено дело об административном правонарушении.