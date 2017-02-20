Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
8 способов поклеить обои иначе
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14События недели в фотографиях
11:13 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 27 тонн бразильской курицы

В регион не пустили партию курицы из Бразилии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Калининград.Ru

Груз весом 27 тонн прибыл в порт Балтийска. Во время досмотра фарша и мяса домашней курицы специалисты выявили нарушения ветеринарных требований. Дата выработки продукции не соответствовала заявленной в сертификате.

Оформление товара приостановили до получения разъяснений от государственной ветслужбы Бразилии. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Долги на колёсах»: как калининградские приставы машины арестовывали
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Заслужили? Фильмы, которым дали «Оскар», а мы не поняли – за что Нередко ленты, удостоенные главной кинонаграды мира, «Оскара», и носящие гордое звание «лучший фильм», вызывают вопросы и сомнения у зрителей и критиков. Пытаемся разобраться с самыми спорными решениями американской Киноакадемии.
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь