В Калининградскую область не пустили 27 тонн бразильской курицы

Груз весом 27 тонн прибыл в порт Балтийска. Во время досмотра фарша и мяса домашней курицы специалисты выявили нарушения ветеринарных требований. Дата выработки продукции не соответствовала заявленной в сертификате.

Оформление товара приостановили до получения разъяснений от государственной ветслужбы Бразилии. Возбуждено дело об административном правонарушении.