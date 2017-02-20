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12:04 (мск), источник: Volga News

АвтоВАЗ начинает реализацию проекта индустриального парка

Для обеспечения максимальной занятости работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре АвтоВАЗа создан и приступил к работе Индустриальный парк, сообщил пресс-центр предприятия.

В основные задачи «Индустриального парка АвтоВАЗ» входят:

создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах АвтоВАЗа, в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов; создание новых рабочих мест для сторонних организаций в неиспользуемых корпусах АвтоВАЗа; создание новых рабочих мест для АвтоВАЗа, его дочерних и зависимых обществ, связанных с новыми продуктами и услугами в автомобильной и других отраслях; организация и выполнение работ по подготовке производства новой продукции на АвтоВАЗе; осуществление работ, ранее выполнявшихся для АвтоВАЗа сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти, по договорам подряда.

По мере развития проекта индустриального парка возможно выделение вновь организуемых бизнесов в отдельные юридические лица при условии того, что они будут демонстрировать положительные финансовые результаты работы и гарантировать сохранение рабочих мест.

В индустриальный парк уже переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание Дирекции по закупкам и другие площадки АвтоВАЗа. В течение 2017 г. в структуру нового подразделения продолжится поэтапная передача свободных производственных площадей и других активов.

Общая площадь индустриального парка АвтоВАЗа составит приблизительно 300 тыс. кв. метров. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств АвтоВАЗа и для сдачи в аренду сторонним резидентам.

Среди реализуемых перспективных проектов индустриального парка — Центр корпоративных решений ПАО Сбербанк (call-центр), в котором будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

АО «Металлист-Самара» уже заключило на долгосрочной основе договор аренды территории ВМЗ и приступило к работе.

Договора с другими потенциальными арендаторами находятся в проработке.

АвтоВАЗ ведет работу по развитию Индустриального парка и привлечению в него новых резидентов. Резиденты могут получить льготы территории опережающего (ТОР) Тольятти. Индустриальный парк АвтоВАЗ осуществляет для своих резидентов помощь в оформлении пакета документов для ТОР. Это позволит резидентам 10 лет (с возможностью продления на пять лет) получать налоговые льготы и льготы по страховым взносам.

Кроме того, АвтоВАЗом предоставляется скидка по арендной плате. Индустриальный парк АвтоВАЗа будет способствовать развитию бизнеса на территории Тольятти, говорится в сообщении компании.

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