«От властей одни отписки»: многодетные красноярцы просят построить водопровод и дорогу

Как рассказал Newslab.ru один из владельцев участка на Возвышенной, землю многодетным семьям здесь начали выдавать в 2009—2010 годах. «Спустя все это время на улице не появилось ни городского водопровода, ни отсыпанной дороги, — посетовал красноярец. — Дорога имеет грунтовое покрытие и большой уклон, в следствие чего после осадков проехать сюда невозможно ни жителям, ни экстренным службам. В летнее время дорожное полотно имеет промоины более полуметра в глубину».

Многие, отчаявшись возвести дом в таких условиях, вынуждены продавать свои участки.

Владельцы земли много лет ведут безрезультатную переписку с городской администрацией. Чиновники каждый раз обещают учесть просьбы людей в составлении планов на ближайшее время, однако ситуация не меняется. «На все жалобы в администрацию даются только формальные отписки», — подчеркнул собеседник Newslab.ru.

Чтобы построить полноценную дорогу и провести водопровод, необходимо принять проект планировки и межевания жилого района. Этот проект «находился на стадии доработки» уже в 2012 году, если судить по ответам, которые присылал департамент градостроительства землевладельцам с Возвышенной. В 2014 году власти ссылались на то, что ждут принятия генплана города. В 2015 году сообщали, что проект все еще на стадии доработки, но будет принят до конца года. В 2016 году сообщили, что микрорайон распланируют в рамках подготовки проекта планировки и межевания левобережной части Красноярска.

Аналогичный ответ в департаменте градостроительства дали на запрос Newslab.ru и сейчас. Там сообщили, что проект планировки и межевания левобережной части города будет принят в 2017 году. «После этого будет рассмотрена возможность строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в указанном районе», — пообещали в мэрии.