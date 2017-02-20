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12:03 (мск), источник: АиФ Крым

Переоформить документы на аренду земли в Крыму надо до 1 апреля

Юридические и физически лица, получившие право на постоянное пользование землей в украинский период должны подать заявление на оформление права аренды до 1 апреля 2017 года, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений.

Так, согласно законодательству РФ, юридические лица обязаны оформить права аренды, что для них финансового невыгодно, поскольку раньше они платили земельный налог, а с 1 апреля текущего года будут платить арендную плату за землю.

Со слов первого заместителя министра имущественных и земельных отношений РК Елизаветы Ковалевской, ведомство постоянно продлевает сроки переходного периода, для того, чтобы юр. лица могли дооформить свои права. При этом некоторые из них используют законодательные лазейки, чтобы избежать оформления права аренды.

Замминистра также сделала акцент на том, что на сегодняшний день переоформить свои права на земельные участки смогли менее 30 тыс крымчан.

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