Переоформить документы на аренду земли в Крыму надо до 1 апреля

Так, согласно законодательству РФ, юридические лица обязаны оформить права аренды, что для них финансового невыгодно, поскольку раньше они платили земельный налог, а с 1 апреля текущего года будут платить арендную плату за землю.

Со слов первого заместителя министра имущественных и земельных отношений РК Елизаветы Ковалевской, ведомство постоянно продлевает сроки переходного периода, для того, чтобы юр. лица могли дооформить свои права. При этом некоторые из них используют законодательные лазейки, чтобы избежать оформления права аренды.

Замминистра также сделала акцент на том, что на сегодняшний день переоформить свои права на земельные участки смогли менее 30 тыс крымчан.