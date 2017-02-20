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11:04 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде после капремонта приняли в эксплуатацию шесть многоквартирных домов

В Ворошиловском районе Волгограда после капитального ремонта приняты в эксплуатацию шесть многоквартирных домов на улицах Ардатовской, Воркутинской, Козловской и Огарева.

Как сообщает регоператор программы, ремонт был проведен в рамках реализации плана на 2016 год. В общей сложности на приведение в порядок всех шести объектов было направлено свыше 13 миллионов рублей.

В домах №№ 41 и 43 по ул. Козловской подрядчик отремонтировал крышу, фасад, системы холодного водоснабжения, тепло- и электроснабжения, водоотведения и отмостку. В доме № 3 по ул. Воркутинской, помимо ремонта фасада, кровли, внутридомовой инженерных сетей и отмостки, подрядчик осуществил еще и ремонт подвальных помещений.

В доме № 3а по ул. Ардатовской и доме № 21 по ул. Огарева в список капитальных работ не вошел только ремонт фасада, а в доме № 16 по ул. Академической капитальный ремонт завершился заменой системы электроснабжения: остальные виды работ на данном объекте были проведены ранее в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ.

Члены приемочной комиссии состоящей из представителей фонда капремонта, специалистов районной администрации, эксплуатирующих компаний и собственников жилья недостатков в работе подрядных организаций не выявили и подписали акты приемки по всем шести объектам.

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