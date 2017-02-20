В Кабмине спрогнозировали, что будет с гривной в этом году

Об этом в интервью УНИАН сказал первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Степан Кубив.

Министерство экономического развития и торговли Украины не ожидает значительных колебаний курса гривны в текущем году и называет достаточными инструменты Национального банка Украины, которые могут быть использованы для сглаживания возможных курсовых всплесков.

По его мнению, январский скачок курса стал следствием сезонных факторов.

«Это традиционное явление для начала года: падает деловая активность, сокращается экспорт агропродукции, которая является источником поступления иностранной валюты в Украину. Но Нацбанк сглаживал чрезмерные колебания курса гривны. И он имеет достаточный объем международных резервов, чтобы и в дальнейшем сглаживать волатильность курса нацвалюты», — сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривны 27,2 грн за доллар. Экспертный прогноз несколько пессимистичнее. По мнению финансистов, среднегодовой курс составит 28 грн за доллар.

В январе Национальный банк продал банкам 235,8 млн долл., купил — 157,8 млн долл. Международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% — до 15,445 млрд долл. по состоянию на 1 февраля 2017 года.