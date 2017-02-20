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11:05 (мск), источник: УНИАН

В Кабмине спрогнозировали, что будет с гривной в этом году

Министерство не ожидает значительных колебаний курса гривни до конца года, заявил вице-премьер Кубив.

Источник: УНИАН

Министерство экономического развития и торговли Украины не ожидает значительных колебаний курса гривны в текущем году и называет достаточными инструменты Национального банка Украины, которые могут быть использованы для сглаживания возможных курсовых всплесков.

Об этом в интервью УНИАН сказал первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Степан Кубив.

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По его мнению, январский скачок курса стал следствием сезонных факторов.

«Это традиционное явление для начала года: падает деловая активность, сокращается экспорт агропродукции, которая является источником поступления иностранной валюты в Украину. Но Нацбанк сглаживал чрезмерные колебания курса гривны. И он имеет достаточный объем международных резервов, чтобы и в дальнейшем сглаживать волатильность курса нацвалюты», — сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривны 27,2 грн за доллар. Экспертный прогноз несколько пессимистичнее. По мнению финансистов, среднегодовой курс составит 28 грн за доллар.

В январе Национальный банк продал банкам 235,8 млн долл., купил — 157,8 млн долл. Международные резервы Украины в январе сократились на 0,6% — до 15,445 млрд долл. по состоянию на 1 февраля 2017 года.

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